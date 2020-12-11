В местном отделении «Единой России» в Заводском районе Саратова депутат областной думы Андрей Воробьев встретился с жителями поселка Увек. Напомним, ранее граждане жаловались на проблемы с вывозом мусора: единственная площадка с контейнерами была установлена в километре от жилых домов.

Воробьев также напомнил, что после советов оппозиционных политиков, которые не захотели разобраться в проблеме и рекомендовали просто не платить за услугу, людям пришли досудебные претензии с угрозами списания денег со счетов.

— После нашей встречи в Увеке там была установлена еще одна площадка. Но это не решает проблему местных жителей, — сообщил парламентарий.

В ходе беседы участники обсудили установку дополнительных контейнеров. Стороны договорились, что жители продумают удобные им варианты и озвучат их на следующей встрече. Также по просьбе горожан будет проработан вариант бестарного вывоза мусора.

Также народный избранник и жители обсудили вопрос перерасчета начислений, которые присылал региональный оператор жителям Увека. По словам горожан, долгое время услуга им либо не оказывалась вообще, либо была некачественной.

— Привлек к вопросу юристов, чтобы те помогли учесть все тонкости законодательства и отстоять права граждан. Оставлять людей один на один с проблемой нельзя! При необходимости будем обращаться в суд, чтобы защитить интересы людей, — заявил Воробьев и пообещал держать вопрос на контроле.