На прошлой неделе депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев принял участие в совещании по благоустройству набережной под председательством мэра Михаила Исаева. Обсуждали возможность обустройства нового пляжа в микрорайоне Улеши Заводского района.

Михаил Исаев напомнил, что недавно в центре Саратова на набережной открылся «Пляж покорителей Волги».

— Зона отдыха пользуется большой популярностью у саратовцев и гостей областного центра. Председатель госдумы Вячеслав Володин, при поддержке которого был построен новый городской пляж, давал наказ на благоустройство набережной по всей протяженности в городе.

Вячеслав Володин подчеркивал, что пляжных зон в черте города должно быть несколько. Он просил предусмотреть возможность строительства нового пляжа в Заводском районе. Предстоит большая работа — нужно изучить инфраструктуру, установить собственников или арендаторов земель, — говорит Михаил Исаев.

Заместитель председателя комитета по строительству и инженерной защите горадминистрации Павел Овчинников доложил, что на предполагаемом месте будущего пляжа — от улицы Заводской до 4-го Чернышевского проезда, располагается две лодочных базы. По словам чиновника, с собственниками сейчас ведутся активные переговоры. Промежуточный результат будет известен в ближайшие пару дней.

Главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова рассказала, что по установке владельцев или арендаторов земли подготовлены запросы в Росреестр.

— По Генеральному плану Саратова на этом месте у нас идет развитие набережной с зелеными зонами, а также небольшая транспортная развязка, — подчеркнула архитектор.

Андрей Воробьев отметил, что к нему, как к депутату, в общественную приемную обращались множество заводчан с запросами о необходимости создания нового пляжа.

— Как вы знаете, органами местной власти было принято принципиальное решение о раскрытии берега Волги для жителей. Саратовцы хотят обустройства береговой зоны, новых пляжей, набережных — особенно этот запрос сильный в Заводском районе.

В рамках агломерации район увеличился по площади. И в перспективном плане развития, который сегодня формируется вместе с заводчанами, особое место занимает запрос на обустройство береговой зоны.

Также надо будет выйти на решение по железной дороге, ветка которой идет по берегу в Улешах. Предстоит обсудить с общественниками и экологами саму концепцию обустройства береговой зоны.

Заводчанам нужны и пляжный футбол, и солярий, и комната матери и ребенка, и пляжные тренажеры, и кино под открытым небом. Предстоит большая работа, и сегодняшнее наше совещание — это только первый шаг в сторону обустройства будущего пляжа в Улешах, — рассказывает депутат.