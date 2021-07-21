Депутат Саратовской облдумы, руководитель рабочей группы по передаче дорог райцентров на баланс области, Андрей Воробьев провел встречу с главами сельских поселений Калининского и Лысогорского районов.

На встречах обсуждались перспективы предстоящего ремонта внутрипоселковых дорог в регионе. Напомним, по инициативе председателя госдумы Вячеслава Володина со следующего года в муниципальные образования будут направлены 10 процентов от областного дорожного фонда на приведение в порядок внутрипоселковых улиц. Ориентировочный бюджет может достигнуть 1,4 миллиарда рублей.

— Для нас важно определить критерии распределения данного ресурса и на что конкретно его смогут потратить муниципалитеты. Чтобы ремонт поселковых дорог шел в понятной логике. В Саратовской области порядка 1,8 тысячи сел, деревень, посёлков, хуторов. Если распределить средства равномерно, получится менее 800 тысяч рублей на одно поселение в год. Но где-то дороги лучше, а где-то хуже. Везде разный километраж, число жителей, зарегистрированных транспортных единиц. Поэтому необходимо определить справедливый подход, который бы устроил селян, — отметил Воробьев.

Обсуждение данного вопроса прошло в Калининске и в Лысых Горах. Свое мнение относительно предстоящего ремонта дорог высказали главы поселений и местные жители, также присутствующие на встречах. Они предложили в первую очередь обратить внимание на центральные улицы поселков, которые сегодня наиболее загружены. Также главы попросили, чтобы выделяемые средства могли быть использованы на отсыпку щебнем второстепенных дорог. Прозвучали мнения, что в первую очередь необходимо учитывать количество жителей, а потом уже — транспортных средств и протяженность поселковых улиц. Зашла речь и о ремонте межпоселковых дорог. Депутат Воробьев подчеркнул, что все предложения будут обобщены и проработаны с министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

— На встречах был затронут первостепенный вопрос — на что можно будет тратить выделяемые деньги: только на асфальт, на гравийное покрытие, а может на ремонт мостов, где это необходимо, на дренажи? Важно, чтобы в первую очередь были приведены в порядок наиболее востребованные участки дорог, которыми пользуется большее количество людей. Со временем, разумеется, в регионе будут восстановлены все дороги, мосты и тротуары, — подчеркнул Воробьев.