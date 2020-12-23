Вчера депутат Саратовской областной думы, исполняющий полномочия секретаря Заводского отделения партии «Единая Россия» Андрей Воробьев встретился с общественным советом микрорайона «Пролетарка». Перед заводчанами выступил глава района Максим Сиденко.

По словам чиновника, для удобства благоустройства Заводской район был поделен на участки.

— Мы постарались на три года сделать маленькую программу развития Пролетарского микрорайона. Саратов получил финансирование в виде транспортного налога — теперь мы можем финансировать и строить самые разные дороги, в том числе — и в частном секторе, — рассказал Сиденко, напомнив, какие дороги были отремонтированы в прошлом году.

Участники также обсудили снос аварийных домов. На их месте можно будет построить жилье для переселенцев, объекты социальной инфраструктуры или объекты благоустройства.

— Никакие коммерческие объекты строить там нельзя, — предупредил Сиденко.

На месте 1-го Прессового проезда и 4-го Нагорного проезда планируется создать зеленую зону.

— Это территория рядом с Бестужевым садом, а там, в следующем году, заканчивается расселение всех домов. Других территорий на Пролетарке для этого у нас нет, и ее надо использовать, как мы думаем, именно так, — пояснил чиновник.

— С парком вопрос решится когда? Каким он будет по размеру? — поинтересовался Андрей Воробьев.

По слова Сиденко, на месте будущего парка, площадь которого составит порядка 2,5-3 гектара, остались четыре дома. Их расселение завершится в 2022 году.

Глава района напомнил, что на Пролетарке есть много бесхозных сараев и гаражей. Часть из них будут снесены по суду.

Как использовать землю под ними, будут решать после обсуждения с жителями.

Сиденко рассказал горожанам, что на 1-й Пионерской улице будет заменен водовод. Работы завершатся в январе.

Глава района также анонсировал реконструкцию кольца трамвая №9. В планах — вырубить там все заросли и убрать ларьки.

В конце встречи чиновник предложил гражданам сформулировать все появившиеся у них идеи, а затем или встретиться снова, или передать предложения в администрацию Заводского района.