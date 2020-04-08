Сегодня, 8 апреля, в ходе внеочередного, 45-го, заседания регионального парламента большинство депутатов проголосовало за наделение Олега Алексеева полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ – представителя от Саратовской областной думы.

По мнению замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева, в качестве сенатора Алексеев продолжит отстаивать интересы жителей региона, работать над решением социально важных вопросов.

— Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Алексеева на пост сенатора. Олег Александрович – коренной житель Саратовской области. У него есть опыт административной, хозяйственной работы. Он возглавляет крупное федеральное предприятие, дважды избирался депутатом областной Думы. В нынешнем созыве он представляет интересы жителей Марксовского и Энгельсского районов. При его участии были подготовлены восемь областных законопроектов и два постановления областной думы, — отметил Воробьев.

Депутат напомнил, что у Алексеева уже есть опыт работы в Совете Федерации: он представлял интересы региона в верхней палате парламента с сентября 2016 по сентябрь 2017 года, являлся членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

— Олег Александрович пользуется поддержкой избирателей, и он сам ценит мнение жителей. Уверен, что в Совете Федерации весь свой опыт, свои знания он будет отдавать на благо родного региона, — заключил депутат.