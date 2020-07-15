Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев отказался от летнего отдыха.

— Лето 2020 года в Саратовской области – жаркая пора. И это относится не только к погоде. В регионе при поддержке председателя госдумы РФ Вячеслава Володина реализуются многие важные проекты.

Работа не прекращается ни на секунду. Скоро в наш регион поступит очередной транш из федерального бюджета – миллиард рублей. Эти средства для региона также привлек спикер госдумы. Думаю, никому не нужно доказывать, что эти средства как никогда нужны региону. Благодаря им планируется решать наиболее болезненные проблемы: ремонтировать тротуары, строить спортивные объекты, сносить аварийное жилье. Огромная сумма – порядка 300 миллионов рублей — пойдет на то, чтобы погасить долги медицинских организаций региона.

В этих условиях, когда необходим контроль и личное участие на каждом шаге, считаю невозможным уходить в отпуск и отдыхать. Отдых можно отложить на менее «горячий» период. Призываю всех коллег последовать тому же решению, — говорит Андрей Воробьев.