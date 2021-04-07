В Саратове на улице Ипподромная продолжается строительство детского сада. Однако на этапе введения социально важного объекта не исключено возникновение проблем. Об этом сказал депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия»). Открытие учреждения, по его словам, может быть отложено из-за непомерных аппетитов крупнейшей теплоснабжающей компании области. Ранее эту проблему поднял зампред правительства Роман Грибов при посещении стройплощадки детского сада.

— Месяц назад организация на запрос о цене подключения к коммуникациям озвучивала сумму в 900 тысяч рублей. Но к сегодняшнему дню эта цифра возросла сразу в 50 раз – до 45 миллионов рублей! С чем связано такое решение – непонятно.

Такой подход может вызывать только недоумение. Похоже, что цену завысили только из желания получить максимальную выгоду. И это при том, что речь идет о социальной инфраструктуре, необходимой людям! Понятно, что бизнес пытается заработать. Но нельзя забывать о совести и социальной ответственности! Тем более что вопросы к этой компании уже возникали, когда речь шла о завышенных платежах за тепло и горячую воду. Тогда за жителей вступился Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Надеюсь, что в компании одумаются и поменяют свой подход к работе. В любом случае, буду держать ситуацию на контроле, – подчеркнул Воробьев.

В ближайшее время пройдет встреча с представителями компании застройщика, заказчика и ресурсоснабжающих организаций.