Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев прокомментировал доклад губернатора Валерия Радаева о работе правительства региона в 2020 году, с которым он выступил на сегодняшнем заседании облдумы.

— Прошлый год был сложен практически для всех сфер отраслей и направлений. Здравоохранению, образованию, бизнесу пришлось столкнуться с вызовами, которые стали для всех новыми. Учитывая это, считаю, что власти удалось достаточно быстро переориентировать свою работу и поменять приоритеты. Важную роль в этом сыграло успешное взаимодействие правительства области и регионального парламента, сложившееся благодаря эффективной работе губернатора Валерия Радаев.

В медучреждениях региона оперативно разворачивали ковидные госпитали, люди получали необходимую помощь. Областная дума приняла несколько пакетов законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Не отрицаю, многим предпринимателям пандемия нанесла удар, от которого они не смогли оправиться. Значит сейчас необходимо объединить усилия и совместно работать над тем, чтобы экономика в регионе восстанавливалась усиленными темпами, чтобы появлялись новые предприятия и рабочие места. На это регионы ориентировал президент России Владимир Путин, говоря, что необходимо создавать такие условия, чтобы завод в России можно было построить проще и быстрее, чем где-либо. Необходимо сделать выводы из сложившейся ситуации и на основе этого опыта строить дальнейшую работу, — сказал Воробьев.