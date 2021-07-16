Сегодня депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев подал в избирательную комиссию заявление на участие в выборах депутатов Государственной думы по 165 избирательному округу.

Его кандидатура была выдвинута на съезде «Единой России», где были также утверждены федеральный и региональный списки кандидатов.

По предложению президента Владимира Путина федеральный список «Единой России» возглавят: Сергей Шойгу, Сергей Лавров и главврач ковидного госпиталя Денис Проценко. Региональный список партии в Саратовской области возглавит председатель госдумы Вячеслав Володин.

— Мы будем доносить нашу программу до каждого жителя. Таких возможностей для развития как сейчас, у Саратовской области раньше не было! Их обязательно нужно использовать во благо граждан, на развитие региона.

Наши жители верят только делам. Важно не подвести избирателей. Для меня главное — результат! Никакого балабольства. Сказал — сделал! И только так, — поделился Андрей Воробьев.