Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев встретился с ветераном Великой Отечественной войны Ниной Головашевой и поздравил ее с новогодними праздниками. Парламентарий подарил пенсионерке мобильный телефон — у женщины его никогда не было.

В Саратовской области ветеранам Великой Отечественной войны вручают мобильные телефоны в рамках совместной акции «Единой России» и движения «Волонтеры Победы». Аппараты передают с SIM-картами с безлимитной связью.

— Несколько лет назад Нина Александровна лишилась сына, но ветераны не должны оставаться без заботы и поддержки. Теперь она в любой момент сможет связаться с близкими или, например, позвонить врачу.

Важно помнить подвиг тех, кто проявил героизм и отвоевал наше будущее! — заявил Воробьев.