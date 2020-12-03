В местное отделение партии «Единая Россия» Заводского района Саратова поступает много жалоб на работу по вывозу мусора. Горожане называют десятки адресов, где скапливаются отходы. Об этом рассказал исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев.

Он встретился с местными жителями и представителями общественности, обсудив работу регионального оператора на территории района.

— Вместе с общественным советом проехал по нескольким адресам, убедился, что проблемы жителей не решаются. Саратовцы признаются, что им стыдно ездить по улицам, заваленным отходами. Отмечу, тариф на вывоз мусора вырос, а качество услуги существенно снизилось. Это недопустимый подход!

Кроме того, для региона остается актуальной проблема вывоза растительного мусора – сухостоя, опиленных веток, листьев. Региональный оператор ранее открещивался от этой обязанности, заявляя, что такие работы не заложены в тариф. В понедельник этот вопрос был решен: вывоз растительного мусора – обязанность мусоровывозящей компании.

На прошедшем в региональном отделении «Единой России» селекторном совещании секретарь реготделения, депутат госдумы Николай Панков обратил внимание, что местные отделения партии вместе с жителями должны следить за качеством вывоза мусора, в том числе растительных отходов в Саратове и районах области. В Заводском районе Саратова, а также в ряде районов области жители выступили с инициативой создать общественные советы, которые будут следить за качеством работы регоператора. Полагаю, эта позитивная практика может быть распространена по всей области. Как правильно отметил Николай Панков, проблема вывоза и переработки мусора, обеспечения хорошей экологии в регионе – это общая задача для всех, и нужен конструктивный диалог всех участников процесса.

Буду держать вопрос вывоза мусора и растительных отходов в Заводском районе Саратова на личном контроле и вместе с общественным советом следить, чтобы права граждан неукоснительно соблюдались, – подчеркнул Воробьев.