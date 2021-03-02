Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил саратовский Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».

Парламентарий ознакомился с тем, как идет поддержка людей с ограниченными возможностями. По его словам, работа ведется «на очень высоком уровне».

На базе центра действуют гончарная мастерская, фотостудия, компьютерный класс, бассейн. В центре также работает танцевальный коллектив «Вдохновение». В настоящий момент в команде 12 инвалидов, в том числе девять колясочников, и 15 человек без ограничений в здоровье. Коллектив успешно выступает на международных фестивалях и достойно представляет Саратовскую область. По итогам Международного конкурса «Танцемания», проводимого в рамках Всемирного Конгресса CID UNESCO, команда приглашена в конце марта 2021 года на финальный гала-концерт, который пройдет в Москве.

— Ранее коллектив обратился ко мне за помощью в организации поездки на конкурс. Оказал команде финансовую поддержку. Считаю, что тема адаптации людей с ограниченными возможностями, доступной среды для всех – очень важна. Кроме того, подобные коллективы поднимают имидж Саратовской области на международных конкурсах – такие начинания надо поддерживать, — заявил Воробьев.