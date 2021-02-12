Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев провел очередной прием граждан.

Местные жители обращались к парламентарию за помощью по различным вопросам. Так, родители юных спортсменок и тренер попросили помочь с приобретением оборудования для занятия художественной гимнастикой. С помощью него юные жительницы региона смогут готовиться к турнирам и выступать на соревнованиях всех уровней.

Кроме того, местная жительница попросила помочь с приобретением жилья по сертификату для ребенка-инвалида. Также народному избраннику поступило две просьбы о приобретении инвалидных колясок. Одна из них необходима известной спортсменке, члена паралимпийской сборной России по плаванию.

Воробьев рассмотрел все обращения и пообещал оказать всю необходимую помощь.