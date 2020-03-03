Депутат Саратовской областной думы от фракция «Единая Россия» Андрей Воробьев провел личный приём граждан

Прием граждан по личным вопросам проходил в общественной приемной Энгельсского отделения партии «Единая Россия». За помощью к Андрею Воробьеву обратились 35 жителей района. Вопросы, адресованные к парламентарию, касались различных сфер.

Так жители поселка Новое Осокорье пожаловались на проблему водоснабжения и обратились с просьбой об установке или восстановлении дренажной системы по Рижская и во 2-м Воронежском проезд. Депутатом запланирован выезд по данному адресу для осмотра проблемного участка и принятия решения о дальнейших действиях на месте.

Председатель энгельсской организации Всероссийского общества слепых Владимир Киреев обратился за помощью в проведении праздничных мероприятий, посвященных 95-летию ВОС. Андрей Воробьев пообещал оказать необходимую поддержку. Жительница поселка Новое Осокорье рассказала депутату, что в результате пожара в 2015 году полностью сгорел ее дом. К несчастью, при бедствии погибли родственники и семья лишилась жилья. Сейчас дому требуется реконструкция. Андрей Воробьев заверил, что будет оказана материальная поддержка из депутатского фонда и предложил свою помощь в восстановлении пострадавшего жилища. С аналогичной проблемой с микрорайона Мостоотряд пришла на встречу еще одна семья погорельцев. Им также будет оказана финансовая поддержка.

На коммунальные проблемы и бездействие управляющей организации ЖЭУ-1 пожаловалась инициативная группа жильцов дома №13 по улице Тельмана. А вот обратившаяся пенсионерка попросила помощи о включении девятиэтажного дома №21 по улице Ломоносова в программу «Формирование комфортной городской среды». Вопрос благоустройства двора, парламентарий пообещал взять под личный контроль. На плохое состояние дорожного полотна и отсутствие тротуара по улице Нестерова-Рабочая, пожаловались еще одни заявители. По этому вопросу будет направлен депутатский запрос в комитет ЖКХ ТЭК транспорта и связи администрации Энгельсского района. С просьбой заменить дверные витражи в одном из залов детского сада №35 Энгельса, обратилась его заведующая. Андрей Воробьев заверил, что будет оказана поддержка дошкольному учреждению.

Вопросы, прозвучавшие от граждан, также касались поддержки малоимущих семей, помощи в трудоустройстве инвалида детства, о переносе контейнерной площадки для сбора мусора, о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение пенсионеру.

— Люди обращаются с самыми разными проблемами. Вопросы, как всегда, острые, волнующие большинство жителей. Все они взяты мною на контроль и будут тщательно отработаны, — прокомментировал итоги приёма Андрей Воробьев.