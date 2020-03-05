Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьёв посетил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Петра Емельяновича Губанова.

Во время встречи ветеран поделился своими воспоминаниями о войне. Он был призван в армию в 1942 году, сразу после окончания 9-го класса школы №2 в Котельниково. Колонна новобранцев из двухсот человек была отправлена пешим ходом в Сталинграде (ныне – Волгоград). В это время советские войска уже вели боевые действия по обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе ВОВ. В дальнейшем эта героическая и победоносная военная кампания получила название «Сталинградская битва». Ожесточенные бои, бомбёжки и взрывы. Во время пути молодые люди не раз попадали под обстрелы противника. В Сталинграде в эти тревожные дни, новобранцы рыли противотанковые рвы и окопы, строили другие оборонительные сооружения. Голод, холод и война — он пережил все тяготы того времени. Через год Пётр Губанов был отправлен на Дальний Восток. Служил в 300-ой стрелковой дивизии на должности командира стрелкового отделения. В составе этой дивизии Пётр Губанов участвовал в боях с Японией во время Советско-Японской войны 1945 года, являвшейся частью Второй мировой войны. Также ветеран участвовал в стратегической Маньчжурской операции на Харбино-Гиринском направлении (известна также как битва за Маньчжурию, а на Западе — как операция «Августовская буря»). Во время наступательных действий получил множественные осколочные ранения. После лечения, был направлен в команду 1-го Дальневосточного фронта, находившуюся на территории северной Кореи. Прослужив там год, попал в 210-й танковый полк 2-ой танковой ордена Кутузова дивизии Дальневосточного военного округа. Сначала в должности командира орудия, а затем — командира танка вплоть до демобилизации. С военного учёта Петр Емельянович был снят в звании капитана.

За проявленное во время боевых действий мужество он награждён боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Также был удостоен ордена Отечественной Войны I степени, медали «Ветеран труда» и 15-ти юбилейных медалей.

Большую часть своего жизненного пути он посвятил прикладным научным исследованиям в области сельского хозяйства, а также общественной работе, связанной с политическим и патриотическим воспитанием населения.

Облдеп Андрей Воробьёв поблагодарил ветерана за проявленный героизм и подвиг в годы ВОВ. В ходе беседы парламентарий предложил помощь в решении различных вопросов. В завершении, поздравил ветерана с 23-им февраля и с наступающим 75-летием Победы в ВОВ, вручив подарки.