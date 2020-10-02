В Энгельсе депутат областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев поздравил постояльцев дома-интерната с Днем пожилого человека.

Сегодня в государственном автономном учреждении области «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» прошел концерт. Он стал завершением сентябрьских праздничных мероприятий, на которых вспоминали значимые события и знаменитых артистов, поэтов и живописцев. Концерт организовали сотрудники и проживающие интерната. На нем выступали самодеятельные артисты.

В этот день праздновали дни рождения две проживающие интерната. Ветерану Великой Отечественной войны Анне Ждановой исполнилось 98 лет, Валентина Уварова отметила свое 79-летие. С двойным событием долгожительниц поздравил депутат облдумы Андрей Воробьев: он подарил Анне Ждановой часы взамен тех, что сломались несколько дней назад. Директор дома-интерната Сергей Сафошкин также передал именинницам цветы и подарки.