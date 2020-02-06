Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») побывал в гостях у жителя Энгельсского района, ветерана Великой Отечественной войны Василия Матвеевича Першина и поздравил его с 95-летним юбилеем.

Множество испытаний выпало на долю ветерана. Фронтовик начал свой военный путь с Вольского военкомата. В 1943 году он был призван на фронт. Молодой парень до этого был бакенщиком. Окончив за девять месяцев полный курс военного училища, стал десантником.

За спиной ветерана десятки сражений и несколько ранений. Василий Матвеевич рисковал своей жизнью в бою под Оршей. Был ранен под Веной и Одессой, но все же отвоевал Победу своей стране и потомкам. За свои заслуги он награжден множеством орденов и медалей. 2020-й год является вдвойне знаменательным для ветерана — страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

— Своей храбростью, отвагой и самоотверженностью Вы внесли весомый вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов, прошли через серьезные испытания, поднимали Родину из послевоенной разрухи. Спасибо Вам, за мирное небо над головой, за отвоеванное для нас право жить! Желаю всего самого доброго! – отметил Андрей Воробьёв.

В рамках встречи Андрей Воробьев вручил подарки ветерану.