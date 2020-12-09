Речь об обеспечении жильем детей-сирот, многодетных семей, а также переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обозначил три приоритетные задачи, которым нужно будет уделять особое внимание в 2021 году: обеспечение жильем детей-сирот, обеспечение жильем многодетных семей, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Необходимость оперативного решения данных вопросов разделяет депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.

— Полностью согласен с векторами, определенными спикером госдумы. Каждый из перечисленных вопросов давно перезрел. При этом отмечу, при поддержке Володина эти темы сдвинулись с мертвой точки и частично уже решены. Однако впереди еще очень много работы.

В Саратовской области несколько тысяч сирот дожидаются квартир от государства. Притом, подчеркну, жилье должно быть качественным и комфортным. Способствовать этому должно увеличение стоимости квадратного метра: речь о цене, по которой квартиры выкупаются у застройщиков. За счет роста этого показателя на рынок придут новые компании, которые разрушат сложившуюся монополию одного застройщика. А где есть конкуренция, там и повышение качества работ.

В вопросе обеспечения жильем многодетных семей следует уделить внимание подведению коммуникаций к участкам, которые семьи бесплатно получают от государства. Нельзя ограничиваться тем, чтобы передать людям «клочок» земли и забыть о них. Обязанность власти – позаботиться о гражданах и создать условия для комфортной жизни.

Что касается программы расселения ветхого жилья – благодаря поддержке председателя госдумы она набирает обороты. Володин находит деньги на снос расселенных домов в центре Саратова, на освобождение площадок. Задача местных чиновников и депутатов – проследить, чтобы переселенцам предоставили жилье в микрорайоне со всей необходимой инфраструктурой – больницами, школами, детскими садами и дорогами. А также проконтролировать, чтобы на месте снесенных домов появлялись не высотки, на которые микрорайон не рассчитан, а социальные объекты, – прокомментировал Воробьев.