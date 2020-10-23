В Саратовской областной думе прошло очередное заседание рабочей группы, на котором депутаты рассмотрели предложения по изменению этажности ряда строящихся зданий. Два проекта были согласованы, еще в двух случаях парламентарии отказали застройщикам.

Принятые решения прокомментировал депутат от фракции «Едина Россия» Андрей Воробьев.

— На заседании рассмотрели четыре проекта. Вместе с коллегами мы одобрили изменения параметров этажности домов в поселке Солнечный-2. Здесь застройщик ответственно подошел к проекту и подумал о комфорте тех, кто будет жить в новостройках. Организация дала гарантию, что там будет построена школа на 1,1 тысячи мест. Таким образом, у местных жителей в дальнейшем не возникнет проблем с обучением детей.

Также был согласован проект по увеличению этажности здания в Саратовском районе. В нем будет размещен противотуберкулезный диспансер. В этом случае могло быть только одно решение – социально важный объект должен быть построен, все необходимые разрешения будут для этого даны.

Еще в двух случаях компаниям пока не согласовали проекты изменения этажности. Речь идет о новостройках в Энгельсе и в Саратове на берегу Волги. Строительство идет на «вкусных» земельных участках. Однако здесь есть серьезные проблемы с инфраструктурой. И если здесь разрешить строительство «небоскребов», в скором будущем жители столкнутся с серьезными проблемами: машины будут бросать на дороге, поскольку проектом не предусмотрено достаточное количество парковок, детей придется возить в школу в другие микрорайоны, поскольку здесь учебного заведения просто нет. Подобные печальные примеры мы уже наблюдали, и их повторение было бы ошибкой. Согласен с позицией депутата Государственной думы Николая Панкова, который всегда выступает на стороне жителей и уже обращал внимание на то, что возведение новых жилых домов всегда должно быть подкреплено необходимой инфраструктурой и социальными объектами, – подчеркнул Воробьев.