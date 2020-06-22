Основная часть предложенных поправок в Конституцию РФ гарантирует социальную поддержку населения и защиту интересов людей. Поэтому те, кто призывает голосовать против поправок, выступают против граждан страны, уверен депутат областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.



— Через несколько дней в стране стартует голосование по поправкам в Конституцию РФ. Основная часть поправок касается обеспечения социальных гарантий, поддержки материнства и детства, сбережения здоровья людей, культуры страны, защиты прав человека труда. Тем поразительнее, что раздаются голоса, в том числе и федеральных политиков, которые призывают не поддерживать эти предложения. И ведь нестыковка получается: с трибун и в своих аккаунтах в соцсетях эти представители оппозиционной партии кичатся борьбой за права людей, называют себя неравнодушными и патриотами. А на деле?

Можно предположить, что они не разобрались в сути вопроса. Тогда следует им пояснить, что Конституция – главенствующий, Основной закон страны. Именно его положениями руководствуются при принятии важнейших решений. Новации, закрепляемые в поправках, напрямую затрагивают и финансовую систему страны. То есть при формировании бюджета, в первую очередь, будет обеспечиваться финансирование индексаций пенсий и соцвыплат, мероприятия по поддержке детей, развитию здравоохранения и молодежной политики. Словом, всего того, что касается каждой семьи, каждого россиянина.

Не знают этого федеральные политики, которые записывают видео с протестными призывами? Если да, то грош цена таким законотворцам. А если знают, но сознательно саботируют? Вывод напрашивается очевидный. И остается таким политикам только хайп ловить в соцсетях. Хотя и не по статусу им это. Но чего не сделаешь ради политических очков? Реальных-то дел нет, – заключил Андрей Воробьев.