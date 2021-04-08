Благодаря вмешательству секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Государственной Думы Николая Панкова была решена проблема с выставлением завышенных платежей абонентам Фонда капремонта области. Напомним, с жителей пытались взыскивать деньги, потраченные на сторонних юристов, которых привлекали для участия в судах.

— Согласие с позицией Николая Панкова, выступившего на стороне жителей области, выразил депутат регионального парламента Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия»). «Люди не должны платить за неэффективную работу организации. Деньги, которые уже были выплачены абонентами, должны быть возвращены, – сказал Воробьев.

— Безусловно, финансовую дисциплину необходимо поднимать, но не за счет тех, кто и так вовремя оплачивает все счета. Поэтому считаю правильным, что исковые заявления будут отозваны, – добавил он.