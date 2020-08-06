Вчера депутат облдумы Андрей Воробьев побывал в Балашове, совместно с секретарем местного отделения «Единой России» Сергеем Гладковым, заехал в гости к труженице тыла Любови Тверитиной.

Она всю жизнь прожила в районе. С восьми лет она работала. В военное время, когда она была еще ребенком, помогала в сборе средств на приобретения самолета для советской армии. После окончания войны Любовь Тверитина работала санитаркой в районной больнице. Всю жизнь она трудилась на благо района. Кроме того, она достойно воспитала дочь, которая теперь помогает матери.

— Всегда приятно общаться с такими людьми. Жителям региона есть, на кого равняться, — отметил Андрей Воробьев.