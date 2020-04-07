Ветераны Энгельсского района уверены, что проект Парк покорителей космоса, который будет построен на месте приземления Юрия Гагарина по инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, станет объединяющим звеном нескольких поколений саратовцев. Об этом рассказал депутат Саратовской областной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.

— В нашей области начало апреля ассоциируется с торжествами, посвященными Дню космонавтики. В этом году формат празднований, безусловно, изменится. Но сама дата 12 апреля по-прежнему будет иметь огромную значимость для каждого из нас, также, как и проекты, связанные с ней. Речь, прежде всего, идет о строительстве Парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина. Парк строится по инициативе и при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Идею одобрил лично Президент страны Владимир Путин, — отметил Воробьев.

Парламентарий напомнил, что это будет единственный в своём роде мемориально-образовательный комплекс под открытым небом.

— Проект горячо поддерживают ветераны Энгельсского района. Во время наших встреч участники войны, труженики тыла признавались, что такие проекты — еще один повод для гордости за нашу малую Родину, за нашу великую страну, и сейчас они особенно важны, — подчеркнул депутат.