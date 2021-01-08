Сегодня исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Заводском районе Саратова, депутат областной думы Андрей Воробьев посетил стадион «Волга». Спортивный объект реконструировали по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина. В сентябре 2018 года спикеру сообщили о плачевном состоянии спортивного объекта, построенного в 1959 году.

В 2019 году прошел первый этап реконструкции — там уложили резиновое покрытие на беговых дорожках и газон, установили фонари и площадку для воркаута, восстановили ограждение. В 2020-м на стадионе снесли аварийные трибуны и легкоатлетический манеж. На их месте появился новый крытый спортивный комплекс площадью почти две тысячи квадратных метров.

Несколько дней назад впервые после реконструкции на «Волге» залили лед. Воробьев оценил, как были проведены работы и удобны ли созданные условия для населения. Он подчеркнул, что вход на каток бесплатный для всех. Желающие могут взять коньки напрокат. В будние дни стадион работает с 12:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00.

— Каток залили по периметру беговых дорожек. Само поле заливать не стали, чтобы сохранить газонное покрытие — в министерстве спорта утверждают, что газон погибнет, если на него заливать лед. Жители Заводского района по достоинству оценили обновленный стадион и каток, — заверил Воробьев.