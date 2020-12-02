Вчера, 1 декабря, в День рождения «Единой России» в отделении партии в Заводском районе секретарь отделения, депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев провел дистанционный прием граждан. За помощью к парламентарию обратилась мама 11 детей, которая в январе выходит из декретного отпуска. На работе женщине намекнули, чтобы она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Воробьев назвал подобный подход работодателя недопустимым и поручил юристам оказать горожанке помощь.

В приемную обратилась мать-одиночка. Она попросила в Новый год сделать подарки двум своим детям. В преддверии праздников дети получат подарки. Также помощь была оказана многодетному отцу, проживающему в Заводском районе. По просьбе мужчины одного из его детей устроили в группу детского творчества Городского дома культуры национального творчества. Родителям не придется платить за обучение – все будет организовано за бюджетный счет, заметил Воробьев.

Парламентарий также сообщил, что по просьбе профсоюза областного клинического кардиодиспансера подготовит документы, чтобы наградить учреждение Почетной грамотой Саратовской областной думы.