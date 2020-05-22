Жители многоквартирного дома №11 по улице Полтавская обратились к депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву с письмом через общественную приемную Энгельсского местного отделения партии «Единая России».

В нем жильцы пожаловались на неудовлетворительное состояние внутридворовой дороги ведущей к многоквартирным домам и детским садам №66 и №70. Парламентарий отреагировал на просьбу жителей и провел выездную встречу с гражданами. Во время которой, был осмотрен проблемный участок. Со слов обратившихся, ежедневно по этой улице проходит большой поток машин. Разбитая дорога с ямами является для них полосой препятствий.

Люди жаловались, что пройти так называемую «дорогу жизни» тяжело и зимой, и весной. На протяжении нескольких лет жильцы обращались с просьбой о проведении ремонтных работ на этом участке в местную администрацию. Там они получили ответ, что данная дорога отсутствует в перечне дорог общего пользования местного значения и не относится к придомовой территории, поэтому не может попасть под реализацию федеральной программы «Комфортная городская среда».

— Мы обязательно будем разбираться в этой ситуации. Естественно, единственная дорога ведущая к жилым домам и дошкольным учреждениям не должна быть в таком состоянии. Проработаем все пути решения. Главная задача – сделать жизнь граждан комфортнее, — прокомментировал депутат.

Андрей Воробьев пообещал взять этот вопрос под личный контроль и создать рабочую экспертную группу, в которую должны войти специалисты администрации ЭМР и дорожного комитета.