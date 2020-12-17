Депутат облдумы, исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» в Заводском районе Саратова Андрей Воробьев посетил школу № 43. Парламентарий проверил, как организовано питание в учебной организации.

Еду в этой школе готовят свои повара.

— Это значит, что ученики получат свежие блюда. А за качеством следят представители школы и родительский совет. Такой подход очень важен, он позволяет обеспечить высокое качество блюд и избежать лишних трат бюджетных средств – об этом неоднократно говорил секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков, — напомнил Воробьев.

Народный избранник также поднял вопрос зарплат работников школы, в том числе учителей, поваров, уборщиков.

— Оплата труда должна быть достойной у каждой категории сотрудников, — подчеркнул депутат и пообещал держать вопрос на контроле.