Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил энгельсскую школу «Патриот» и проверил, как организовано питание для учеников. Напомним, по решению президента страны все младшеклассники в России в школах получают бесплатное горячее питание.

Народному избраннику рассказали, что в энгельсской школе блюда готовят на месте, а не привозят из цехов. За качеством продуктов следит руководство учреждения. Воробьев напомнил, что вопрос качественного питания школьников ранее поднимал секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков.

— Нельзя допускать, чтобы в таком важном вопросе, как питание школьников, была монополия. Если у школы нет возможности самостоятельно организовать питание детей, то поставщиков нужно выбирать в рамках открытого конкурса, чтобы эту работу доверяли лучшим, — прокомментировал Воробьев и пообещал держать вопрос на контроле.