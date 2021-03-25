Сегодня в Городском доме культуры национального творчества в Заводском районе прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника культуры. Депутат Саратовской областной думы, исполняющий полномочия секретаря местного районного отделения «Единой России» Андрей Воробьев встретился с директором и коллективом учреждения.

— Сотрудники театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры несут важную миссию – духовно воспитывают людей. Благодаря им наши дети знакомятся с творениями великих художников и писателей, учатся ценить настоящую музыку, узнают историю страны и малой родины.

Я желаю сфере культуре – дальнейшего развития, а жителям – новых спектаклей, выставок и лекций, — сказал парламентарий.