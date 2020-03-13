Чтобы получить максимально объективную оценку от людей, нужно дойти до каждого, разъяснить, получить обратную связь, отметил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Саратовской областной думе Андрей Воробьев.

Работа над поправками в Конституцию завершена. Финальный текст утвержден в Совете Федерации. Закончено голосование в законодательных собраниях почти по всей стране. Но пока все это – только на бумаге. Впереди – всенародное голосование. Именно гражданам страны принадлежит главное, решающее слово в этом вопросе. Об этом в комментарии сайту ER.RU заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин принимал самое активное участие в работе над поправками на разных этапах.

— Свой вклад внесла и «Единая Россия» – и на уровне рабочей группы, и в регионах, и в госдуме, – сказал Турчак.

Он отметил, что предложенные поправки носят, прежде всего, социальный характер. «Много предложений, направленных на повышение качества жизни людей. Пожалуй, впервые в нашей стране социальные гарантии прописываются в основном законе с такой детальной точностью. Другой блок фиксирует наши достижения последних десятилетий в части суверенитета и независимости. Третий – вносит значимые изменения в баланс властей», – пояснил секретарь генсовета партии.

Турчак подчеркнул, что это по-настоящему глобальные изменения для всей страны.

— И мнение людей, голос избирателей в этом вопросе – абсолютный приоритет. Все решится 22 апреля, и решать будут люди, – заключил он.

Президент России Владимир Путин 20 января внес в госдуму законопроект о поправке в Конституцию. За принятие документа в третьем, окончательном чтении 11 марта проголосовали депутаты госдумы. В этот же день документ одобрил Совет Федерации. А 12 марта его одобрили депутаты Саратовской областной думы и большинства других законодательных собраний в субъектах РФ. 22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором граждане России примут окончательное решение по поправкам в Основной закон страны.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Саратовской областной думе Андрей Воробьев подчеркнул, что в ближайшее время депутаты и партийцы проведут встречи с жителями области, на которых разъяснят основные нормы предлагаемых поправок.

— Как уже не раз отмечалось, мы одобрили суть поправок, текст, который может быть внесен в Конституцию. Решающее слово будет за жителями страны. Но для того, чтобы получить максимально объективную оценку от людей, нужно дойти до каждого, разъяснить, получить обратную связь. В «Единой России» к такой работе готовы и качественно проведут ее, несмотря на короткие сроки до дня общероссийского голосования, – сказал Воробьев.

Большинство поправок касается социальной сферы. В частности, дети становятся важнейшим приоритетом государственной политики и Правительство наделяется полномочиями по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей. Закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.

Также поправки в Конституцию регламентируют положение об уважении к труду граждан и обеспечении защиты их прав. Гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.

Поправки в Конституцию расшифровывают понятие “социальное государство” и гарантируют индексацию пенсий не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты и льготы. Отдельно документ предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждаются.

Также Основной закон фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.

Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО. Они смогут участвовать в выработке и проведении государственной политики.

Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства – таким же, как флаг, гимн или столица. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.

Помимо этого, в Основном документе предлагается закрепить суверенитет страны: правовой и территориальный. Утверждается недопустимость отчуждения территории и любых действий и призывов, направленных на это.

Всего проект закона о поправке в Конституцию включает предложения по изменению 22 ее глав.