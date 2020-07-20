Депутаты Саратовской областной думы возьмут на парламентский контроль исполнение закона, ужесточающего требования к работе так называемых «наливаек». Об этом сказал заместитель руководителя фракции «Единой России» в областной думе Андрей Воробьев, один из соавторов закона, принятого на заседании регионального парламента в июне.

— С момента принятия закона прошел почти месяц. Мы уже видим первые результаты – проблемы жителей, которые жаловались на «наливайки» в жилых домах уже начинают решаться. Но, считаю, эту работу нельзя пускать на самотек. Поэтому депутаты Саратовской областной думы будут контролировать то, как исполняется закон. В приоритете – те жалобы, с которыми избиратели приходят на приемы, сообщают по телефонам.

Закон есть – и мы будем следить, чтобы он исполнялся. Я призываю присоединиться к этой работе партийцев из местных отделений «Единой России» и представителей партпроекта «Народный контроль».

При этом нельзя допускать перегибов и «закошмаривания» бизнеса. Если торговая точка отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, если там исполняется закон, то людям должны дать возможность нормально работать. Цель закона – оградить людей от «наливаек», а не выкинуть с рынка законопослушных предпринимателей, — подчеркнул Воробьев.