На прошлой неделе состоялось заседание партийного актива «Единой России» в Саратове. На нем выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он напомнил о том курсе, которому партия следует все годы: работа в интересах людей. Именно человек, его нужды и интересы должны стоять во главе угла у каждого политика и того, кто им хочет стать, подчеркнул депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев по итогам прошедшей встречи.

— Для «Единой России» есть один показатель своей работы – доверие людей. Об этом всегда напоминает секретарь реготделения партии, депутат госдумы Николай Панков. Именно поэтому людям дается возможность на предварительном голосовании определить того, кто будет участвовать в выборах. И победитель обязан оправдать доверие, которое ему оказано, и исполнять все предвыборные обещания. Поэтому к обещаниям необходимо подходить разумно, взвешивая свои силы и возможности. Ориентиром здесь служит Вячеслав Володин: он неизменно держит данное слово и делает даже больше, чем обещал. Примеров – масса. Одних только проектов, которые курирует председатель госдумы в Саратовской области – десятки. И их число постоянно растет.

Возвращаясь к теме выборов, отмечу, что они должны пройти открыто, легитимно. Все это позволит победить тем, кто будет действовать на благо избирателей. Люди должны четко понимать, что в случае победы будет делать кандидат. И именно поэтому формат так называемого «умного голосования» не выдерживает никакой критики. Голосовать за фантомного кандидата, который ничего не делает для людей – это точно не про ум. Уверен, что наши жители это понимают и смогут сделать правильный выбор, – сказал Воробьев.