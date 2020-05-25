Законопроект, которым в области запрещается работа «наливаек» в помещениях площадью менее 50 квадратных метров, в ближайшее время получит заключения экспертов. После этого его планируется вынести на июньское заседание регионального парламента. Об этом сообщил один из авторов закинициативы, депутат областной Думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия»).

Представители парламентской фракции «Единая Россия» предложили повысить ограничения по метражу для таких заведений, когда 5 мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон, ограничивший продажу алкоголя в многоквартирных жилых домах или на прилегающих территориях. Теперь запрещено реализовывать спиртное в заведениях, чья площадь не превышает 20 квадратных метров. Этим же законом регионы получили право ужесточать данное требование. 27 мая на заседании областной Думы будут внесены соответствующие поправки в региональный закон, который регулирует данные полномочия регионального парламента.

— «Наливайки» в жилых домах нередко превращаются в «точки напряжения». Жители жалуются на аморальное поведение и нарушение общественного порядка посетителей злачных мест. Изменения, которые мы предлагаем, позволят навести порядок в сфере общественного питания и сохранить цивилизованные организации. Добросовестные предприниматели с увеличением площадей смогут оборудовать заведения более комфортными залами для обслуживания, санитарными зонами, а недобросовестные уйдут с рынка, – отмечает Андрей Воробьев.

Процедура оценки регулирующего воздействия документа (его авторами также выступили Иван Дзюбан и Гагик Киракосян) проводится совместно с минэкономразвития региона. Ранее законопроект был поддержан членами профильного комитета.