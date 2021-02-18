Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил Балашов и встретился с советом ветеранов. Участники обсудили тему доступности лекарств. Местные жители пожаловались на завышенные цены на отдельные препараты.

— По просьбе ветеранов обсудил вопрос с министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным. Было принято решение, что во второй декаде марта в Балашовской центральной районной больнице откроют государственную аптеку, в которой наценка на лекарства будет минимальная. Туда уже завозят оборудование, — прокомментировал Воробьев.

Напомним, аналогичная аптека ранее была открыта в Саратове в поселке Увек.