Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев поделился своими впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

— В самом начале своего сегодняшнего послания Владимир Путин подчеркнул, что почти все вопросы, которые он затронет, касаются внутренних дел страны. Того, что касается каждого. Считаю, что это правильный подход – в первую очередь заниматься тем, что важно для твоего народа, твоей страны. К примеру, как помочь людям и экономике.

Особенно хочу отметить блок вопросов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Президент подчеркнул, что в стране продолжат стимулировать частные инвестиции и поощрять предпринимательские инициативы. Задача стоит: до конца года, а по возможности и раньше, восстановить рынок труда. Бизнес-сообщество столкнулось с серьезными вызовами во время пандемии коронавируса. Сейчас предпринимателям нужна поддержка, чтобы они окрепли и уверенно встали на ноги.

Президент подчеркнул, что результат в улучшении делового климата должен быть понятным, что построить завод под ключ в России должно быть быстрее и проще, чем других странах.

Такая позиция главы государства внушает доверие бизнесу. А те меры социальной поддержки, которые он предложил реализовать для семей с детьми, актуальны и востребованы в обществе.

Данные меры поддержки, как и некоторые другие предложения главы государства, в частности, бесплатное подключение к газу, обновление парка машин скорой помощи, поддержка крупных инфраструктурных проектов и другие, были предложены «Единой Россией». Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время они будут прописаны в законодательстве, в том числе на уровне регионов. И, конечно же, реализованы для жителей нашей страны, – заявил Воробьев.