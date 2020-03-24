Саратовская область – в середине списка регионов ПФО с наиболее высокими зарплатами в ряде отраслей народного хозяйства.

Рейтинг доходов составило международное информационное агентство «Россия сегодня». В нем приводятся сведения по заработным платам по ряду секторов народного хозяйства. Саратовская область заняла девятое место среди 14 регионов ПФО и 54-е место среди регионов страны. Как отмечают эксперты, в области одни из самых высоких зарплат — 49 тысяч рублей, получают специалисты по аудиту, праву, архитектуре, научной и технической деятельности.

— Коммерческий сектор области по итогам прошлого года, несмотря на определенные сложности, показал позитивную динамику по ряду показателей. Выросли объемы продукции, инвестиции в развитие, открылись новые направления и производственные линии. Соответственно, увеличились и зарплаты. Особенно явно эта тенденция прослеживается в таких отраслях, где востребованы специалисты узкого профиля. Например, на ряде энгельсских предприятий, занимающихся проектно-изыскательной, строительной деятельностью, по итогам прошлого года зарплата выросла на 20 процентов и составила 67 тысяч рублей, – отмечает депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев.

Парламентарий напоминает, что в прошлом году при содействии Председателя Государственной думы Вячеслава Володина из федерального центра было выделено 1,5 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников. В результате они выросли от восьми до 19 процентов в зависимости от отрасли.

— Это позволило увеличить темпы роста данного показателя в целом по экономике. По информации Росстата, область по итогам прошлого года заняла третье-четвертое место в ПФО, – напомнил Воробьев.

По словам депутата, важно сохранять и поднимать взятую планку.

— Учитывая нынешнюю ситуацию, предприятиям в ряде отраслей будет сложно удерживать прошлогодние показатели, но всегда нужно помнить, что кадры – самый ценный ресурс, и нужно делать все, чтобы сохранить и зарплаты, и соцпакет, — отмечает Воробьев.