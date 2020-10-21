Сегодня на заседании Саратовской областной думы была согласована кандидатура Романа Бусаргина на пост председателя правительства Саратовской области. Решение парламента прокомментировал депутат Андрей Воробьев.

— Роман Бусаргин – грамотный специалист. У него есть большой опыт работы на разных уровнях власти. Он проявил себя грамотным управленцем.

На посту зампреда правительства он уделял большое внимание строительному сектору – драйверу экономики Саратовской области. Кроме того, было видно его ответственное отношение к реализации крупных проектов на территории Саратовской области, а частности, к строительству дворца водных видов спорта. При этом он остается открытым для депутатов и для остальных жителей области.

Уверен, он сможет раскрыть свой потенциал на посту председателя правительства, а мы, депутаты, будем оказывать ему поддержку во всех вопросах, которые позитивно отразятся на населении региона, — говорит депутат.