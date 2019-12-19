Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») отметил роль законодательной и исполнительной власти в решении вопроса с предоставлением жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

— Вопрос предоставления жилья детям-сиротам актуален для Саратовской области и его решением занимаются все органы власти, включая депутатский корпус, губернатора Валерия Радаева, который призывает решительно действовать по данному направлению. На жилищном учете в Саратовской области стоит свыше шести тысяч детей-сирот, из которых пять тысяч имеют право на получение жилого помещения. Работая над бюджетом 2020 года, вместе с коллегами-депутатами закрепили на жилье для детей-сирот в 2020 году 760,5 млн рублей. Очень кстати будет федеральная программа, предполагающая увеличение субсидирования средств из федерального бюджета на эти цели. Для партии «Единая Россия» защита прав социально незащищенных групп граждан, в особенности детей-сирот, является первостепенным вопросом.

Депутаты областной Думы также поддерживают изменения в федеральном законе о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот. Они направлены на то, чтобы представители данной категории граждан могли взамен квартиры получить соцвыплату на приобретение жилья. Изначально об этом говорил Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральной общественной приемной Партии. 17 декабря этот вопрос был рассмотрен, в числе прочих, на совещании в Правительстве РФ.

Считаю, что предлагаемые меры, помогут в ближайшие годы обеспечить жильем всех нуждающихся детей-сирот, – подчеркнул Воробьев.