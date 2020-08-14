Депутат областной думы Андрей Воробьев провел инспекционную поездку по адресам, где сейчас проходит ремонт тротуаров. Всего в списке 23 объекта. На 20 из них работы уже завершены. Во время осмотра результатов на Крымской парламентарий пообщался с местными жителями.

— Тут такие разрухи были до этого, что сейчас просто можно парить. Удобно стало. Тем более здесь садик у нас. Многие мамы с колясками. Еще удобно и правильно, что предусмотрели съезды с тротуара. Этого здесь не было, — рассказала саратовчанка Марина Махова.

По словам Андрея Воробьева, работы еще никто не сворачивает. Сезон еще не завершен. Особое внимание необходимо уделить качеству. Участки, на которых продолжаются работы, необходимо усиленно контролировать.

— Контроль от администрации и контроль от общественности. И еще важно, как и проговаривали, чтобы у нас зелень всю убрали, все закатали в асфальт — этого быть не должно. Если есть возможность конечно, лучше даже дополнительно озеленять, но то, что есть точно не надо уничтожать, — подчеркнул Андрей Воробьев, обращаясь к представителям администрации Заводского района.

Серьезных проблем не было, отметили чиновники. Нарушения были в сроках. Например на Огородной, подрядная организация не только позже сдала участок, но и допустила недочеты. Бордюрный камень уложен с нарушением технологии. Асфальт не надлежащего качества. Договор с подрядчиком был расторгнут, рассказали представители администрации.

По словам Воробьева с таким подрядчиком в будущем нельзя иметь дел. В предстоящем году работы будут продолжены. В этом сезоне все участки сделать не получится.

— По Заводскому району те средства, которые выделены в рамках этого года — это 92 и 68 миллионов — они полностью не перекрывают ремонт тротуаров к социально значимым объектам. На следующий год будет выделена дополнительная сумма, которая позволит полностью закрыть эту потребность, — резюмировал парламентарий.