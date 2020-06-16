Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев прокомментировал возможную передачу транспортного налога в муниципальные бюджеты.

— Предложение передать транспортный налог в муниципальные бюджеты прозвучало еще три месяца назад от председателя госдумы РФ Вячеслава Володина. Депутаты от «Единой России» в областном парламенте поддержали эту инициативу.

Раньше весь собранный в районах транспортный налог перечислялся в региональный бюджет. Выплаты районам же зависели от протяженности дорог в муниципалитете. То есть деньги получали не те районы, в которых больше машин, а значит дороги быстрее разрушаются, а те, где дорог больше. Новый принцип более справедлив — все деньги, собранные местными бюджетами, остаются в муниципалитетах. Поэтому местные власти могут лучше планировать траты денег на дорожные работы, а значит возрастет качество ремонта трасс.

Разумеется, в этом случае снижаются поступления от районов в региональный бюджет. Но это нивелируется тем, что за последние годы многие трассы, которые раньше находились на балансе области, были переданы на федеральный уровень. А значит и региону больше не придется тратить собственные средств на их содержание и ремонт. Эта работа также была инициирована спикером Госдумы, трассы передавались на федеральное содержание благодаря активной поддержке Володина, — считает депутат.