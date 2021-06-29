Сегодня депутат областной думы Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Балашовский район посетил местный музей краеведения.

— Сразу после встречи с жителями ко мне подошла директор краеведческого музея Светлана Владимировна и пригласила в гости. Мы приехали к музею, все в лесах, идет ремонт. И роскошная входная группа, на реконструкцию которой денег уже нет. Интересная экспозиция: отражающая всю историю края.

Вместе с сотрудниками музея мы посетили филиал — уникальный памятник градостроительства и архитектуры регионального значения — особняк купца Дьякова. Здесь также есть, где, как говорится, нанести пользу: в здании даже нет туалета — он находится на улице! Замечательные музейные работники, с которыми мы осматривали экспозицию, обратились за помощью. Объем работ, который необходимо еще сделать, впечатляет, и тут, конечно, нужен системный подход.

Я предложил создать попечительский совет, который мог бы помогать музею на постоянной основе, используя, в том числе, и возможности федеральных программ поддержки. Краеведческий музей заслуживает того, чтобы сделать его визитной карточкой Балашова, сделать его современным и благоустроенным. Балашов известен, как старинный купеческий город. А русское купечество славилось своими традициями меценатства. Считаю, что создание попечительского совета Балашовского краеведческого музея — отличная идея и шанс преобразить этот объект, которым жители будут гордиться, — рассказал Воробьев.