Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев в Городском доме культуры национального творчества встретился с медиками, работающими с коронавирусными пациентами. Парламентарий поблагодарил врачей за труд и вручил им подарки к предстоящему Международному женскому дню.

— Пандемия никуда не ушла, но благодаря усилиям врачей и медсестер напряженность немного спала. Не секрет, что большинство работников больниц – женщины. Их забота, сострадание и профессионализм помогают пациентам бороться с любыми недугами.

Врачи были главными героями 2020 года, остаются таковыми и в 2021. Спасибо за ваш труд и с наступающим Международным женским днем! — поздравил Воробьев.