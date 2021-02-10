Один из авторов законопроекта о внесении изменений в региональный закон о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, депутат облдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев рассказал о важности рассмотрения данной инициативы и пояснил, над чем уже начали работать депутаты.

Напомним, сегодня данный законопроект был внесен на рассмотрение в комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Его суть в том, что многодетные семьи с тремя и более детьми могут претендовать не только на положенные им земельные участки, но и на единовременную денежную выплату через соответствующий сертификат.

— Если многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, в случае принятия данного законопроекта примут решение использовать сертификат, важно исключить случаи незаконной реализации данных сертификатов. Сегодня наша инициатива была внесена в областную думу с целью детально проработать документ на рабочих группах и заседаниях профильного комитета. Необходимо понимать, что данная мера не будет использоваться для тех или иных мошеннических действий. Как это бывает, к примеру, при использовании средств материнского капитала. Предстоит большая работа над документом, мы только в начале этого пути, – сказал Воробьев.