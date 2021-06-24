Кандидат в депутаты госдумы от партии «Единая Россия» по Балашовскому избирательному округу от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев прокомментировал решение съезда партии КПРФ выдвинуть Николая Бондаренко в кандидаты по этому же округу.

— Во-первых, мне немного неловко перед Вячеславом Володиным, который открыто призывал Бондаренко побороться с ним в округе как с самым сильным кандидатом «Единой России». Да и сам Николай грозился пойти то против Вячеслава Володина, то против Николая Панкова. А теперь вот Бондаренко оказался у меня в Балашовском округе. Испугался он чего-то или теперь меня считает самым сильным соперником-«единороссом» — это уже вопрос к нему.

Во-вторых, я всегда и всего в конкурентной среде добивался сам: и в бизнесе, и в политике. Поэтому я за открытую конкуренцию со всеми участниками избирательной кампании. Бондаренко — известный блогер, и мы этот фактор учтем для активизации кампании. Он любит повыступать, мне ближе работа в округе. У каждого свое понимание, каким должен быть депутат.

Третье — и это самое важное. Депутат, которого выберут жители, должен приносить им пользу, за ним уже должны быть результаты реальной работы. Наши жители верят только делам, — говорит Андрей Воробьев.