В юбилейный год Победы Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьёв (фракция «Единая Россия») продолжает посещать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Парламентарий навестил 95-летнего Чижова Владимира Степановича.

В ходе встречи ветеран поделился своими воспоминаниями о военном времени. Весомый вклад в разгром фашистской Германии в годы войны внесли органы безопасности. В их рядах служил и Владимир Степанович. На фронтах Великой Отечественной войны, в тылу врага и в противостоянии с вражеской агентурой погибло более 12 тысяч сотрудников органов государственной безопасности. Старший лейтенант Владимир Чижов, переводчик 6-го военного экспертного управления, транспортного отдела КГБ, неоднократно участвовал в различных операциях по разведке. За свои заслуги ветеран награждён Орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги»и другими. Во время встречи парламентарий поздравил ветерана с наступающим Днём Победы, поблагодарил его за мужество, отвагу, героический подвиг и вручил подарки.

— Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, но завоеванная нашими предками победа никогда не померкнет и будет жить в веках. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Но, главное, что мы сегодня лично можем сказать «Спасибо» ветеранам! — прокомментировал Андрей Воробьёв.