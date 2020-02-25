Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьёв продолжает посещать ветеранов ВОВ.

Парламентарий побывал в гостях у ветерана ВОВ — Веры Шереметьевой, 1924 года рождения. Во время встречи она рассказала о своем боевом пути. Вызвалась она на фронт добровольцем, когда ей не было еще восемнадцати. Осенью 1941 года молодая девушка была зачислена в 141-ый мостостроительный батальон 276 запасного полка. За короткий срок прошла курс молодого бойца. После принятия присяги была направлена в техроту, где началась фронтовая поварская служба на подступах Сталинграда.

-В годы войны случалось разное: и бомбардировки, и перебои с тыловыми поставками продуктов, и уничтожение продовольственных складов. От воды трескались руки, а от холода деревенели ноги. А питаться солдатам нужно каждый день, даже в самых тяжелых условиях. Поэтому военно-полевая кухня работала всегда, – вспоминает ветеран.

Трудными дорогами войны прошла Вера Шереметьева. Служила она и в рядах 1-го Белорусского и 2-го Украинского фронтах. Встретила победный май 1945 года в Германии. До сих пор ветеран помнит ликующих бойцов и командиров, всеобщую радость Победы.

Из многочисленных наград самые дорогие ей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Во время встречи Андрей Воробьёв поинтересовался проблемами ветерана и предложил всестороннюю поддержку в решении различных вопросов.

-Главная задача местной власти, депутатского корпуса и жителей области — это забота, внимание и помощь тем, кто подарил нам эту Победу. Их подвиг заслуживает уважения. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами, тружениками тыла и всеми кто вынес на своих плечах тяготы войны, — подчеркнул Андрей Воробьёв.

В завершении визита облдеп поблагодарил ветерана за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, также поздравил с наступающей 75-ой годовщиной и вручил подарки.