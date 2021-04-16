На очередной встрече депутата областной Думы Андрея Воробьева (фракция «Единая Россия») с представителями крупнейшей теплоснабжающей компании области обсудили подключение к коммуникациям будущего детского сада, который строится в Саратове на улице Ипподромная. Ранее энергетики заявили о планах кратно увеличить цену подключения данного объекта к теплосетям.

— Ресурсоснабжающие организации должны руководствоваться не только вопросом увеличения прибыли, но и интересами людей, которые эту прибыль обеспечивают. В настоящее время найден подрядчик, готовый провести теплотрассу и подключить объект за меньшую сумму. Вместе с исполнительной властью будем и дальше держать этот вопрос на контроле, чтобы не допустить завышения стоимости строительства того или иного социального объекта в Саратове, – подчеркнул Воробьев.