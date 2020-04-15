При Торгово-промышленной палате Саратовской области создан фонд по сбору средств на строительство нового инфекционного центра. И уже принимаются первые вложения предпринимателей и бизнес- сообществ. Напомним, ранее с инициативой создания медицинского учреждения выступил президент Торгово-промышленной палаты Алексей Антонов. Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьёв высказал свое мнение в поддержку данного предложения. Пояснив, что региону необходима хорошая вместительная инфекционная больница. Это поможет улучшить качество медицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией и ее осложнениями.

Андрей Викторович один из первых совершил благотворительное действие. На счёт фонда парламентарий из собственных средств перечислил 1 млн.рублей.

— В этот опасный период данная инициатива особенна актуальна. Нет ничего ценнее здоровья. Поэтому решил внести свой вклад в благое дело. В прозрачности этого проекта уверен. Каждый может посмотреть отчёт куда израсходованы средства.

Мы находимся в такой ситуации, когда все должны сплотиться И лишь тогда получим результат. Невзирая на все экономические трудности и социальные статусы, призываю всех объединиться и принять участие в реализации проекта. Это не обязанность, но вклад каждого неоценим,- прокомментировал депутат.

Уже определено место под строительство современного инфекционного центра. Эта площадка находится на Петровском тракте в Елшанке. Центр, рассчитанный на 400 коек, будет разделен на 8 одноэтажных, двухэтажных и трехэтажных корпусов. В учреждении будет оказываться качественная медицинская помощь.