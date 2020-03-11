Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьёв (фракция «Единая Россия») поздравил долгожителя и участника Великой Отечественной войны с 75-ой годовщиной Победы.

В год памяти и славы областной парламентарий продолжает посещать ветеранов ВОВ. Иван Иосифович Комаров в прошлом году отметил 100-летний юбилей. Он как никто другой пережил все тяготы того страшного времени. Попал на фронт в 1941 году. Стрелок, гвардии рядовой неоднократно принимал участие в неравных боях против немецких захватчиков. Воевал на Калининском, Сталинградском, Воронежском фронтах, участвовал в обороне Москвы. В 1944 году ранен в бою, после демобилизован. За свои заслуги ветеран удостоен множеством наград: орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны Ι степени», орденом «Отечественной войны ΙΙ степени», медалью «За отвагу» и другими. В мирное время Иван Иосифович работал на заводе музыкальных инструментов токарем по дереву, в коммунально-строительном техникуме мастером по столярному делу.

Андрей Воробьёв поздравил ветерана с наступающей 75-ой годовщиной Великой Победы и вручил подарки. Он выразил признание и уважение ветерану за проявленный героизм.

— Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами. Благодаря их воспоминаниях мы можем взглянуть по другому на события минувших лет. И более остро ощутить все пережитое. Они поколение победителей, — прокомментировал депутат.