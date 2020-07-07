Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв в канун всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности побывал в гостях у приемной семьи Гедвило, в которой на воспитании находится 10 детей.

В теплой дружеской обстановке депутат пообщался с хозяевами. Супруги Дмитрий и Юлия Гедвило рассказали парламентарию о своей семье. Мама по профессии учитель начальных классов, но все свободное время посвящает воспитанию детей. Глава семейства работает водителем школьного автобуса. У супругов трое родных сыновей. Но, всегда им хотелось дочку. В 2004 году они впервые взяли под опеку двоих девочек. С тех пор зародилась традиция- каждый год принимать в семью новых детей. С 2008 года у семьи Гедвило официальный статус- приемная семья. За это время на попечении супругов находилось 14 приемных детей.

— Такая крепкая и надёжная семья пример для подражания. Хотелось подчеркнуть, что благодаря усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям многие дети-сироты нашли новую семью.

Спасибо, приемным родителям за труд, любовь и доброту к детям, которые остались без попечения родственников. Хочу поздравить всех с наступающим праздником. Желаю счастья и благополучия каждому дому, каждой семье! — прокомментировал Андрей Воробьёв.

Во время встречи, облдеп Андрей Воробьёв передал приемной семье цветы и подарки, поблагодарив супругов за достойное воспитание детей. А также предложил семье Гедвило поддержку в решении различных вопросов.